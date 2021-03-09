Глава Минстроя оценил дефицит строителей в России в 1,2 млн человек

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 1,2 млн строителей не хватает на данный момент в России, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Российской строительной неделе.

"Кадровая проблема есть. Большое число строителей, которые приехали из ближнего зарубежья, в связи с коронавирусом вынуждены были выехать. В ручном управлении мы завозим строителей, но массовый механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам еще как минимум 1,2 млн нужно возместить на стройках", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что не во всех регионах удалось возместить дефицит рабочих российскими гражданами.

В начале февраля замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил ТАСС, что около 14 тыс. мигрантов, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, въехали на территорию России в упрощенном порядке для работы на строительных площадках с декабря 2020 года.

Упрощенный порядок ориентирован на организованный завоз мигрантов для работы на стройках, при этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.