Стоимость биткойна превысила $54 тыс.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии прибавлял 4,9%, в пике достигая отметки в $54,338 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk .

Что будет с биткойном?

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Цена криптовалюты превысила $54 тыс. впервые с 23 февраля.

К 13:30 курс биткойна находился на уровне $54,194 тыс., что выше показателя закрытия торгов на 4,45%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".