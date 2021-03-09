{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стоимость биткойна превысила $54 тыс.

Она выросла на 4,9%
© StudioByTheSea/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии прибавлял 4,9%, в пике достигая отметки в $54,338 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На эту тему
Что будет с биткойном?

Цена криптовалюты превысила $54 тыс. впервые с 23 февраля.

К 13:30 курс биткойна находился на уровне $54,194 тыс., что выше показателя закрытия торгов на 4,45%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Минобрнауки прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через Госуслуги
Минцифры и Банк России запустили сервис "Цифровой профиль", который позволит гражданам дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации
Читать полностью