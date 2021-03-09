"ВКонтакте" планирует обжаловать штраф за несвоевременное удаление запрещенной информации

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "ВКонтакте" планирует обжаловать штраф на 1,5 млн руб. за несвоевременное удаление запрещенной информации с призывом участвовать в несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы планируем обжаловать штраф", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн руб. из-за несвоевременно удаленной по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции. По данным пресс-службы судов города, заместитель генпрокурора РФ направил в Роскомнадзор требование принять меры по ограничению доступа к информации в социальной сети TikTok. В требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил уведомление "ВКонтакте" о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции. Ведомство также указало ссылку, по которой была размещена такая информация. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была, отметили в пресс-службе судов города. Несогласованные акции прошли в Санкт-Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Ранее в Таганском суде Москвы ТАСС также сообщили, что Роскомнадзор обратился с материалами о правонарушениях по аналогичной статье КоАП РФ в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok. Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн руб. за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. TikTok за аналогичное нарушение грозит штраф в 4 млн руб.