Минстрой призвал замещать подорожавший металл на стройках композитными материалами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Удорожание металла может привести к замещению его при строительстве объектов на композитные материалы. Такое мнение высказал во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Российской строительной неделе.

"Основной рост цен произошел по металлу из-за того, что биржевые цены возросли. Я надеюсь, что это повлечет кардинальные изменения в части применения композитных материалов. Объекты станут легче. И проектировщикам, и строительным заказчикам нужно психологически себя пересилить и уйти на композитные материалы в плане возмещения металла", - сказал Файзуллин.

Он отметил, что стоимость арматуры из стеклопластика, композитов сегодня становится ниже, чем из металла. "В этой части определенный импульс стройка получит", - считает министр.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.