Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,51% к закрытию предыдущей сессии и достигал 87,985 рубля, свидетельствуют данные площадки на 13:54 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.

К 14:01 мск курс евро торговался на уровне 87,9475 рубля (-0,56%). В то же время доллар дешевел на 0,42%, до 73,8875 рубля.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,2% - до $69,06 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,05%, до $65,61 за баррель.