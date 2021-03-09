Минобрнауки прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через Госуслуги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через портал госуслуг, следует из доклада о реализации плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.

"В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и ООВО [образовательной организации высшего образования], а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ [Единого портала государственных и муниципальных услуг]", - говорится в документе.

В мае 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банк России запустили сервис "Цифровой профиль", который позволит гражданам через личный кабинет портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.