Эксперты: интерес россиян к аренде туристического жилья зимой вырос почти в полтора раза

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Интерес к краткосрочной аренде жилья в России зимой 2020-2021 годов вырос на 44% по сравнению с сезоном 2019-2020 годов. Такие данные приводятся во вторник в исследовании "Авито недвижимость".

"Отсутствие возможности выехать за рубеж стало стимулом к развитию внутреннего туризма: по сравнению аналогичным периодом прошлого года россияне стали чаще арендовать туристическое жилье зимой на 44%. По высокому спросу на жилье возле горнолыжных курортов и термальных источников можно утверждать, что подобный зимний досуг пользовался у наших соотечественников особой популярностью", - отметил руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимость" Артем Кромочкин.

Среди самых популярных направлений краткосрочной аренды жилья зимой, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в "Авито недвижимость" называют Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Башкортостан, Крым, Челябинскую, Свердловскую области и Ставропольский край. Также активнее всего зимой путешествовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкортостана и Татарстана.

По данным "Авито недвижимость", интерес к краткосрочной аренде зимой 2020-2021 годов особенно заметно вырос в Бурятии (почти на 54%), Санкт-Петербурге (на 43%), Новосибирской области (на 38,5%), Москве (на 34,1%) и Калининградской области (на 32,6%). Например, москвичи чаще всего выбирали для путешествий Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край, петербуржцы - Москву и Ленобласть, жители Новосибирской области - Кемеровскую область и Алтайский край. Статистика "Авито недвижимость" учитывает наибольшее число звонков, сообщений и бронирований пользователей краткосрочной аренды квартир, комнат и разных видов загородной недвижимости за три месяца зимы.