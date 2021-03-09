Власти Москвы обсудили с бизнесом меры поддержки для фитнеса и спорта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Представители бизнеса и власти Москвы обсудили ситуацию в сфере фитнеса, спорта, велнесса и индустрии красоты, все предложенные меры поддержки будут рассмотрены. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Серия отраслевых сессий со столичным бизнесом организована в рамках деятельности совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы. Их целью является обсуждение мер по минимизации последствий пандемии и совместная работа над нормативными документами, регулирующими деятельность бизнеса", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напоминается, что это уже вторая из шести запланированных отраслевых сессий, на которых обсуждаются изменения в регулировании, призванные снять наиболее острые для отраслей столичной экономики проблемы. Первая встреча прошла 11 февраля и была посвящена ситуации, сложившей в сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и туризме. По итогам внесенных бизнесом в ходе сессии инициатив формируются предложения, которые затем будут представлены на рассмотрение федерального правительства и правительства Москвы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, спорт, фитнес и индустрия красоты относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Они находились под самыми жесткими ограничениями. Обороты в этих секторах постепенно восстанавливаются, однако еще не везде вышли на докризисный уровень и остаются весьма чувствительными к изменениям эпидемиологической обстановки.

"Так, с 1 по 23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города составил 111,1 млн рублей - это 98% от аналогичного периода предыдущего года. У фитнес-центров среднесуточный оборот был на 3,3% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года - 29,3 млн рублей. Велнесс индустрии также удалось превзойти показатели докризисного периода, с 1 по 23 февраля среднесуточный оборот организаций этой отрасли достиг почти 70 млн рублей", - уточнил он.

Представители бизнеса в ходе встречи предложили ряд мер по поддержке отраслей. Среди них налоговые льготы; расширение льготного кредитования; снижение арендных ставок; распространение на самозанятых специалистов санитарных требований, которые установлены для работающих в тех же отраслях предпринимателей; возможность включения части фитнес услуг в ДМС и ОМС; необходимость присвоения единого ОКВЭД для деятельности в области медицинской косметологии. Пуртов добавил, что высказанные предпринимателями предложения будут рассмотрены и после их проработки нашими специалистами вынесены на одно из ближайших заседаний совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы для дальнейшего обсуждения.