Власти Москвы заявили, что энергоэффективные дома позволят сэкономить 200 млрд рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новые методики расчета платежей, основанные на модернизированной энергоэффективности многоквартирных домов (МКД), в Москве могут позволить сэкономить около 200 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник в рамках "Российской строительной недели" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Повышение качества проектирования и строительства позволяет существенно увеличить энергетическую эффективность зданий. За счет применения новых методик расчета платежей, исходя из энергоэффективности новых домов, экономия по программе реновации может составить порядка 200 млрд рублей", - сказал Левкин, отметив, что благодаря новым технологиям электрические нагрузки многоквартирного дома снизится на 25-30%.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.

В 2018-2023 годах в городском бюджете на программу реновации предусмотрено около 100 млрд рублей ежегодно.