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Путин 10 марта по ВКС примет участие в церемонии начала сооружения энергоблока АЭС "Аккую"

Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в режиме видеоконференции примет 10 марта участие в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую", сообщила пресс-служба Кремля.

"10 марта президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4 800 МВт.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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