Рекомендации по дивидендам "Мосэнерго" за 2020 год могут быть вынесены в апреле

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Топ-менеджмент "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") надеется, что совет директоров компании вынесет рекомендации по дивидендам за 2020 год в апреле. Об этом сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции с аналитиками.

"Ждем рекомендации совета директоров "Мосэнерго" к годовому собранию. Тогда будет понятна точная цифра и база расчета. Думаю, что это произойдет в следующем месяце", - сказал топ-менеджер.

Капитальные затраты "Мосэнерго" в 2021 году запланированы на уровне выше 2020 года и могут составить 19 млрд руб. В последующих годах объем капитальных затрат будет увеличиваться на фоне реализации программы модернизации тепловой генерации, заявили в топ-менеджменте "Мосэнерго", отметив, что инвестиции в программу модернизации тепловых электростанций, уже прошедших отборы, составят 11 млрд руб.