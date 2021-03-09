В Италии заявили, что намерены производить "Спутник V" и без одобрения ЕМА

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Италии и в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрения на использование препарата в ЕС. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, отвечая на вопрос, возможно ли производство без сертификации препарата со стороны EMA.

"Конечно, да. Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна", - сказал он.