"Мосэнерго" изучает возможность участия в проектах возобновляемой энергетики

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергоходинг") рассматривает различные варианты расширения бизнеса, в том числе рассматривает возможность участия в проектах возобновляемой энергетики. Об этом сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции с аналитиками.

"Смотрим и на новые для себя темы. Не исключаем варианты участия в программах ВИЭ, смотрим на различные возможности в части смежных компаний и активов", - сказал он.

Топ-менеджер отметил, что компания также рассматривает варианты расширения участия в программе модернизации тепловой генерации, программы строительства новых мощностей, в том числе и с локализованными в России турбинами.