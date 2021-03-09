Минпромторг назвал стабильной ситуацию с ценами на товары по группе мониторинга

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ситуация с ценами на товары по группе мониторинга Минпромторга на сегодняшний день стабильная, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока на сегодняшний день у нас все стабильно, но с учетом нынешнего распоряжения будем внимательно смотреть группы товаров, которые там прописаны", - сказал он.

Евтухов отметил, что волатильность сейчас присутствует на всех рынках. При этом в США, Бразилии и Китае рост цен на отдельные продовольственные товары выше, чем в России. "Мы смотрим свой внутренний рынок. Мы знаем, как эти цены демпфировать", - подчеркнул он.

"Что касается металлопродукции, - был резкий рост цен. Рост цен сейчас отыграли обратно, то же самое и по химической продукции, - добавил замглавы Минпромторга. - Есть механизмы воздействия, инструменты, мы будем их применять".

Ранее правительство ввело в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Новый инструмент поможет прогнозировать риски подорожания значимой продукции, наладить системный анализ ситуации на рынке и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.

По словам Евтухова, дефицита продуктов питания в РФ не ожидается, а рост их стоимости будет находиться в пределах инфляции. "По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах инфляции", - сказал он.

Евтухов отметил, что министерство будет объективно рассматривать предпосылки для роста цен. "Есть товары, где действительно есть объективные факторы, и там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам [рост цены] значительно ниже. Опять-таки, мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. И в среднем инфляция берется по большой группе товаров. Я думаю, что мы в те прогнозы значений, которые сегодня есть, уложимся", - пояснил замглавы Минпромторга.