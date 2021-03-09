Участники конференции 23 апреля обсудят стандарты проведения ПМЭФ и других мероприятий

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Фонд Росконгресс проведет 23 апреля конференцию "Организация событий. Новая нормальность", на которой участники мероприятия обсудят меры безопасности при проведении Петербургского международного экономического форума и других мероприятий, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Ключевой площадкой для демонстрации порядка проведения Форума с учетом санитарно-эпидемиологических требований станет конференция "Организация событий. Новая нормальность", которая пройдет 23 апреля 2021 года на площадке ВДНХ в павильоне 55", - отмечается в сообщении.

На каждом этапе подготовки форума будет неукоснительно выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Дальнейшие шаги по определению форматов проведения сессий, требований к персоналу, специальному оснащению площадки Петербургского международного экономического форума будут сформулированы в ближайшее время в рамках дорожной карты подготовки мероприятия.

"В современных условиях крайне важно строго соблюдать все стандарты санитарных требований при организации офлайн-мероприятий. Уверен, что конференция станет площадкой, на которой мы сможем рассказать о практике применения рекомендаций на крупном мероприятии и продемонстрировать средства защиты и профилактики, которые будут применяться в нашей стране, включая Петербургский международный экономический форум", - отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня. В рамках подготовки к нему Оргкомитет ПМЭФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает меры безопасности проведения форума. Также, благодаря соглашению между Фондом Росконгресс и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России) уже есть меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности.