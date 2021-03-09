Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает пост

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает пост, он займется развитием собственных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ТАСС.

"Максим Тадевосян, занимавший пост генерального директора группы Rambler&Co, принял решение сосредоточиться на развитии собственных проектов", - отмечено в сообщении.

Тадевосян присоединился к группе компаний в 2014 году в качестве первого заместителя генерального директора Rambler&Co. В 2018 году стал заместителем генерального директора Rambler Group по коммерции, а в 2019 назначен генеральным директором Rambler&Co. В этой должности он курировал работу всех медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, "Газета.Ru", "Чемпионат", "Секрет фирмы", LiveJournal, портал "Рамблер" и другие.

В 2019 году принимал непосредственное участие в сделке по включению "Сбера" в состав акционеров Rambler Group, куда также вошел и Rambler&Co.