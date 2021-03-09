Эксперты признали убыточность продажи Аи-92 на АЗС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Существующая ценовая конъюнктура и регулирование топливного рынка в России создают условия, при которых реализация бензина Аи-92 является убыточной для владельцев автозаправочных станций. При этом оптовая торговля моторными топливами перестала приносить убытки НПЗ, а маржинальность сложных НПЗ в марте растет благодаря бюджетному субсидированию, говорится в исследовании группы "Петромаркет" "Топливный рынок России".

"Похоже, что при нынешней ценовой конъюнктуре и нынешнем регулировании рынка автобензина нефтяным компаниям никак не уйти от убытков при реализации Аи-92 через их собственные АЗС", - говорится в документе.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. В настоящий момент в правительстве обсуждается возможность его корректировки. На прошлой неделе цена нефти выросла до более $69 за баррель из-за решения ОПЕК+ 4 марта оставить в апреле без изменения текущие квоты на добычу для всех стран, кроме России и Казахстана. Это спровоцировало в том числе рост оптовых цен на бензин и дизель.

"Высокий уровень цен на Аи-92 и дизельное топливо в северо-западной Европе (к которому привязаны некоторые значения формулы в демпфере - прим. ТАСС), зафиксированный в первую неделю марта, позволяет прогнозировать существенную прибавку к величине как бензинового, так и дизельного "демпфера" в текущем месяце", - пишут аналитики.

По их мнению, в случае, если стоимость Аи-92 и дизтоплива в северо-западной Европе, а также курс доллара к рублю продержатся до конца месяца на уровне 5 марта, бензиновый демпфер в расчете на 1 тонну реализуемого на рынке продукта вырастет на 3 810 руб. до 7 780 руб., а дизельный демпфер - на 1 950 руб. до 4 130 руб.

В прошлом году демпфер, напротив, был отрицательным, то есть компании платили бюджету сверхприбыли от продажи топлива.