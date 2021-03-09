Таможенники с 1 февраля по 8 марта оформили 170 млн импортных цветов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Таможенные органы РФ в период с 1 февраля по 8 марта 2021 года оформили порядка 170 млн единиц импортных цветов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Российские таможенные органы в период с 1 февраля по 8 марта 2021 года оформили порядка 170 млн единиц импортных цветов. За ввоз цветочной продукции уплачено таможенных платежей на сумму более 1,5 млрд рублей - на 800 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка задекларировали почти 11 тыс. тонн цветочной продукции (цветов срезанных и бутонов) статистической стоимостью более 81 млн долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что было оформлено более 1 800 деклараций на импортную цветочную продукцию со средними сроками выпуска менее 4 часов, при этом средняя стоимость наиболее популярных в праздничный период цветов - роз и хризантем - после таможенного оформления составила менее 35 рублей за цветок.

По словам первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова, всего за 36 дней российские таможенники оформили объем цветочной продукции, составляющий более 50% всего объема импорта цветов за 2020 год. "Это позволило исключить образование дефицита на рынке", - приводятся в сообщении слова Давыдова.

Ранее пресс-служба ФТС сообщала, что оформление цветов на таможне идет без сбоев, с 15 февраля по 3 марта было оформлено 120 млн цветов. Ранее первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу РБК сообщил, что проблем с поставками цветов в России нет, за февраль ФТС оформила более 5,5 тыс. тонн импортных цветов. 21 февраля в пресс-службе ФТС сообщили, что оформление ввозимых в Россию цветов происходит без задержек, несмотря на большой объем поступающих партий.