Расходы бюджета на реализацию нацпроектов на 1 марта составили 13,1% от плана

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 марта 2021 года предварительно составили 293,7 млрд руб. или 13,1% от годовых плановых назначений. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 марта 2021 года - составило 293,7 млрд рублей или 13,1% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

Лидерами по исполнению расходов на 1 марта являются нацпроекты "Жилье и городская среда" - 24,9%, "Здравоохранение" - 21,9%, а также "Демография" - 20%.

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Культура" - 12,2%, "Наука и университеты" - 8,7%, "Производительность труда" - 5,7%,"Безопасные качественные дороги" - 5,3%, "Образование" - 4,5%, а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 5,9%.

Самые низкие показатели у нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" - 4%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 3,7%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 3,4% и "Экология" - 2,9%.