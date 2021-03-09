Капитализация "Роснефти" превысила 6 трлн рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на Московской бирже к 17:00 мск торговались на уровне 573,95 руб. за бумагу, достигнув исторического максимума этого года. Капитализация "Роснефти" впервые превысила 6 трлн рублей и обгоняла даже лидера "голубых фишек" - Сбербанк.

Стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже в ходе торгов 9 марта 2021 достигала максимума в 581,45 рублей за штуку. В среднем по состоянию на 17:00 мск акции компании скорректировались до отметки 573,95 руб. за штуку (+2,23% за день). Таким образом, на Московской бирже капитализация компании достигла 6,08 трлн рублей, а на максимуме превышала 6,2 трлн рублей. На Лондонской фондовой бирже капитализация "Роснефти" впервые превысила $82 млрд при стоимости GDR $7,78 за штуку.

Акции "Роснефти" растут быстрее рынка с начала 2021 года. В январе стоимость бумаг компании достигла 515 руб. за штуку, превысив предыдущий исторический максимум, который был достигнут в октябре 2018 года. При этом "Роснефть" тогда переместилась на второе место по рыночной капитализации среди российских компаний: больше только у Сбербанка - 6,13 трлн рублей на 16:30 мск.

С четвертого квартала 2020 года акции "Роснефти" уже показали рост более чем на 60%, обогнав другие компании сектора. Несмотря на это, у акций "Роснефти" есть еще большой потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время, отмечается в отчете банка Morgan Stanley. Эксперты банка в начале этой неделе повысили целевую стоимость акций компании сразу на 31%, до $9,2 за GDR, сохранив рекомендацию "покупать". При этом на фоне решений об ограничении добычи странами ОПЕК+ и роста стоимости нефти эксперты банка повысили целевые оценки и других российских нефтегазовых компаний в пределах 4-8%.

Как отмечают в Morgan Stanley, помимо повышения долгосрочных прогнозов цен на нефть (с $50-53 за баррель, до $56-61 за баррель), ключевым фактором повышения целевой оценки "Роснефти" стало увеличение среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение проекта "Восток ойл" в оценку "Роснефти".

Оценки экспертов

Так, Morgan Stanley повысил свои прогнозы по показателю EBITDA "Роснефти" в 2021 году на 14% - до $33,84 млрд, в 2022 году - на 11%, до $32,35 млрд, в 2023 году - на 9%, до $31,14 млрд. Прогноз по чистой прибыли на 2021 год повышен на 25% - до $12,94 млрд, на 2022 год - на 22%, до $15,48 млрд, на 2023 год - на 19%, до $14,73 млрд.

При этом в целевую стоимость акций "Роснефти" Morgan Stanley включает лишь часть стоимости проекта "Восток ойл", что прибавляет к прогнозной цене $1 на GDR. По мнению экспертов Morgan Stanley, при полном включении проекта "Восток ойл" в оценку "Роснефти" целевая стоимость акций повысилась бы на $3,1 за GDR, что составляет 70% от цены акций в октябре 2020 года. Решение учитывать лишь треть оценки эксперты банка объясняют в основном тем, что проект заработает только в 2024 году.

Но даже в краткосрочной перспективе "Роснефть" может показать опережающую динамику роста по сравнению с "Газпромом" и "Лукойлом", отмечают в Morgan Stanley. "При прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель "Роснефть" предлагает дивидендную доходность в размере около 11%, что намного выше ее среднего исторического показателя в 7%", - указывают аналитики банка.