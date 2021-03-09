В Карачаево-Черкесии впервые начнут оказывать поддержку социальным предпринимателям

ЧЕРКЕССК, 9 марта. /ТАСС/. Центр инноваций социальной сферы Карачаево-Черкесии (КЧР) будет оказывать поддержку предпринимателям республики, деятельность которых связана с решением социальных проблем. Для получения консультативной и финансовой поддержки организациям необходимо получить статус социального предприятия, рассказала ТАСС во вторник руководитель Центра Джамиля Карасова.

"Социальным предпринимателям может быть оказана консультационная и методическая, финансовая и имущественная поддержка, в том числе предоставление субсидий или государственного имущества на льготных условиях, а также в организации профессионального обучения, поиске деловых партнеров. Для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки, предпринимателю необходимо до 1 мая обратиться в Центр инноваций социальной сферы КЧР и получить статус социального предприятия", - сказала Карасова.

По ее словам, статус социального предприятия могут получить частные детские сады, школы, кружки, санатории, музеи и другие проекты, направленные на решение социальных проблем общества. Также это предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения. В данную категорию могут войти и организации, оказывающие социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические услуги, те, кто производит и реализует товары для социально уязвимых категорий жителей.

Президент РФ Владимир Путин 6 июля 2019 года подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. В 2020 году сведения о социальных предприятиях впервые были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В августе 2020 года впервые был составлен реестр социальных предпринимателей. В нем значилось порядка 3 тыс. социальных предприятий.