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ТМК купит 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 млрд рублей

В компании отметили, что все необходимые одобрения, в том числе от ФАС, получены
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского приобретет 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"Настоящим совместным заявлением ПАО "ТМК" и контролирующий акционер ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО "ТМК" 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ". Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены", - говорится в сообщении. Сумма сделки составляет 84,2 млрд рублей, отмечают в ТМК.

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