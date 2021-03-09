{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биржи США начали торги заметным ростом

Так, в первые минуты после начала торговой сессии промышленный индекс Dow Jones повысился на 174,80 пункта (0,55%) и установился на отметке 31 977,80 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на рынках США открыли торги во вторник заметным ростом после незначительных разнонаправленных изменений вечером понедельника.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 174,80 пункта (0,55%) и установился на отметке 31 977,80 пункта. Индекс S&P 500 набрал 52,93 пункта (1,39%) и оказался на отметке 3 874,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 355,31 пункта (2,82%), до 12 964,47 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,32 (0,49%), до $64,73. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на $39,50 - до $1 717,50 за тройскую унцию.

Динамика ключевых индексов на американских биржах с конца февраля остается хаотичной. Благоприятные данные по снижению безработицы и прибылям компаний, а также ожидание скорого принятия новых мер по поддержке экономики способствуют росту. Однако совокупность тех же благоприятных факторов порождает опасения, что экономика восстанавливается слишком быстро и может "перегреться". Эти страхи побуждают инвесторов вкладываться в более надежные государственные финансовые инструменты - ценные бумаги Казначейства США.

Особенно подвержены волатильности оказались высокотехнологичные компании, торгующиеся на электронной бирже Nasdaq. Как отмечает The Wall Street Journal, в данном случае основной причиной стали спекуляции наряду с ожиданиями дальнейшего роста этого сектора в условиях продолжения карантина. "Каких-то резких изменений в отношении к высокотехнологичному сектору не произошло, - приводит The Wall Street Journal мнение главного финансового аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниэла Морриса. - Все ждут от технологичного сектора нового роста, но сейчас акции слишком дорогие. Однако как только цена понижается, все бросаются покупать".

Теги
США
Датский регулятор получил график прокладки второй нитки "Северного потока - 2"
Перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, регулятору не требуется утверждать его
Читать полностью