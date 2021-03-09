Датский регулятор получил график прокладки второй нитки "Северного потока - 2"

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG расписание прокладки второй нитки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в ведомстве.

"Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А "Северного потока - 2", - отметил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.

Как пояснили в ДЭА, перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.