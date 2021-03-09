Путин подписал закон об уточнении норм по хранению аудиторских документов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок хранения документов аудиторской организации и индивидуальных аудиторов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет норму о хранении рабочей документации аудиторской организации и индивидуального аудитора и размещении баз данных с ней. Документ предусматривает запрет на такое хранение и размещение за пределами территории РФ. Также вводится норма о хранении аудиторами информации, содержащейся в базах данных, в течение того же срока, который установлен для хранения соответствующей информации и документации.

Кроме того, закон снимает неопределенность при принятии мер воздействия за несоблюдение требований к срокам и месту хранения рабочей документации.

"Анализ практики применения данной нормы показал неоднозначность интерпретации ее субъектами аудиторской деятельности и контролирующими органами. Различия в интерпретации касаются как возможного места хранения рабочей документации, так и срока ее хранения. Это порождает риски нежелательного распространения информации о российских аудируемых лицах, в том числе информации чувствительного характера (например, за счет допуска к этой информации лиц, входящих в международные сети аудиторских организаций)", - указывали ранее в правительстве.

Также уточняется порядок исчисления сроков хранения документов и их копий, составленных или полученных при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, в том числе с учетом установления такого срока другими федеральными законами.

По данным Федерального казначейства, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение требований шесть организаций исключены из реестра аудиторов и аудиторских организаций.