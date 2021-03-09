МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Яндекс" пока не планирует выплачивать дивиденды, поскольку сконцентрирован на развитии собственных бизнесов, сообщила на онлайн-конференции "ВТБ капитал инвестиции" директор по работе с инвесторами "Яндекса" Юлия Герасимова.

"Дивиденды в ближайшей перспективе не планируем платить. Мы считаем, что можем создать гораздо большую ценность для наших акционеров, инвестируя в развитие новых бизнесов, увеличивая свою долю на рынке в этих бизнесах, свое присутствие в этих вертикалях. Именно за счет этого мы и будем добиваться роста стоимости наших акций", - отметила она.

"Яндекс" не платил дивиденды с момента IPO в мае 2011 года. Впоследствии компания неоднократно заявляла, что может рассмотреть вопрос о дивидендных выплатах на одном из заседаний совета директоров.