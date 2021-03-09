Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Белановского

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры РФ Владимира Белановского по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Белановский был назначен замминистра цифрового развития в конце декабря 2020 года.

Комментируя уход Белановского, глава Минцифры России Максут Шадаев подтвердил, что увольнение замминистра связано с серьезными семейными обстоятельствами, которые министерство не может комментировать.

"За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству", - передала ТАСС слова министра пресс-служба Минцифры.

Белановский с октября 2017 года занимал должность заместителя директора ФСО - руководителя Службы специальной связи и информации (Спецсвязь).