Путин подписал закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушение условий пользования недрами. Документ, опубликованный во вторник на официальном портале правовой информации, позволит выписывать штрафы даже при условии, что работы не начинались.

Закон устанавливает возможность привлечения к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, или требований утвержденного технического проекта и иной проектной документации вне зависимости от факта пользования недрами.

Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.