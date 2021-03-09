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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2021 году до 11,1 млн б/с

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 9 марта. Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 100 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличились на 500 тыс. баррелей, до 12 млн баррелей в сутки.

Минэнерго повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с $53,2 до $60,7 за баррель после решения стран ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent в марте - апреле составят $65-70 за баррель, а во второй половине 2021 года цена снизится до $58 за баррель в среднем.

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