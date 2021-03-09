Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций отыгрывал волну роста покупок на внешних рынках, которая сформировалась накануне, а также сохранение цен на нефть вблизи локальных максимумов. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1,89%, до 3478,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,38%, до 1481,85 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:48 мск снизился на 0,28%, до 73,91 руб., евро - на 0,56%, до 87,88 руб.

"Поводом для повышения аппетита инвесторов к риску в начале недели стало одобрение Сенатом США законопроекта об экономических стимулах на $1,9 трлн. Кроме того, глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила об отсутствии признаков ускорения инфляции", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Доходность по 10-летним гособлигациям США снизилась с 1,59% до 1,53%. Более чувствительные к доходностям акции технологических компаний опережают динамику рынка: фьючерсы на индекс Nasdaq растут на 2%, на индекс S&P 500 - на 0,8%", - добавил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Нефтяные котировки поддерживают итоги заседания ОПЕК+ и локальное отступление доллара на валютном рынке. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру начал снижаться на 0,52%, но остается выше $67,5 за баррель.

Рынок акций

В фаворитах спроса бумаги "Татнефти" (+6,57% по обыкновенным акциям и +5,43% по "префам"), "Новатэка" (+4,62%) и других. "Российские нефтяники в силу решений ОПЕК+ оказались в привилегированном положении по сравнению с коллегами по соглашению. И в апреле они могут продолжать наращивать добычу, хотя остальные остаются при тех же квотах", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Бумагам "Татнефти" также оказывает поддержку новость о том, что компания включила вопрос о дивидендах в повестку годового собрания акционеров. Согласно комментариям руководства "Татнефти", опубликованным в середине прошлого года, компания может направить на дивиденды весь свободный денежный поток, если он будет выше 50% прибыли", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. Реализация такого сценария может повысить расчетную справедливую стоимость бумаг компании на 5-10%, добавил эксперт.

В минусе находятся акции "Детского мира" (-3,33%) и металлургов - от "Северстали" (-2,05%) до НЛМК (-1,85%) и ММК (-2,2%). "Они неплохо дрожали на прошлой неделе и могут снижаться в рамках коррекции", - полагает Анна Бодрова.

В коррекции и расписки TCS (-1,91%). "Здесь идет вялотекущие снижение после достижения 22 февраля максимума на уровне 4 тыс. 433,2 руб. Сейчас бумага спустилась к 3 тыс. 707 руб., но все еще кажется рынку дорогой для новой волны приобретений. Коррекция может приостановиться в области 3,5 тыс. - 3 тыс. 640 руб.", - считает специалист.

Прогноз на 10 марта

В среду в общерыночных настроениях может сохраниться умеренный оптимизм, полагает Александр Бахтин. "В фокусе внимания инвесторов по-прежнему будут вирусная проблематика, геополитика, американские стимулы, доходности облигационного рынка и ключевая статистика. Завтра также выйдут традиционно важные для нефтяного рынка данные о недельных изменениях запасов сырья в США от API и EIA, а также информация об инфляции в США в феврале", - добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3415-3515 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,5-74,5 руб.

Александр Осин также ожидает повышение рынка акций РФ в среду. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3440-3520 пунктов, а также 73,40-74,15 руб. и 87,20-88,60 руб. соответственно.