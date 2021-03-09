Совкомбанк выдал ESG-кредиты в $300 млн на строительство АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Совкомбанк перечислил АО "Аккую Нуклеар" следующую часть кредита, соответствующего принципам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), на строительство АЭС в Турции в размере $100 млн. Таким образом банк профинансировал проект на общую сумму в $300 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В феврале банк выдал первый кредит в размере $200 млн, а в начале марта был выдан второй кредит на $100 млн", - указано в сообщении.

При этом Совкомбанк и АО "Аккую Нуклеар" договорились о снижении процентной ставки по кредиту при условии выполнения заемщиком ряда обязательств в области защиты окружающей среды при строительстве АЭС. В частности, заемщик будет ежегодно направлять кредитору отчет о мониторинге окружающей среды, а также отчет о выполнении принятых на себя обязательств в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Глава Совкомбанка Дмитрий Гусев, комментируя финансирование строительства АЭС, отметил, что кредитная организация заинтересована в развитии низкоуглеродной чистой энергетики, а сотрудничество с Росатомом и АО "Аккую Нуклеар" полностью соответствует стратегии развития банка.

О проекте строительства АЭС

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4,8 тыс. МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.