Креативный форум IPQuorum пройдет в технопарке "Сколково" 26-27 апреля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Форум представителей креативных индустрий и интеллектуальной собственности IPQuorum 2021 пройдет 26-27 апреля в технопарке инновационного центра "Сколково". Об этом сообщила во вторник пресс-служба ассоциации IPChain, выступившая одним из организаторов форума.

"Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности - IPQuorum 2021 - состоится 26-27 апреля в технопарке инновационного центра "Сколково" в формате Tech for Content. Тема деловой программы - новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента: от кино до музыки и театра, от дизайна, архитектуры до ресторанного бизнеса и современного инжиниринга", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что эксперты и участники рынка обсудят создание оригинальных технологий для творчества, защиту интеллектуальных прав в цифровом и реальном мире, в течение двух дней пройдет более 60 сессий, дискуссий и мастер-классов.

По мнению председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президента ассоциации IPChain Андрея Кричевского, одним из вызовов цифровой экономики стало противоречие локального и глобального. Он отмечает также, что рынок цифрового контента к 2024 году, как ожидается, вырастет почти на 520 млрд долларов, а среднегодовой темп роста составит 15% во всем мире.

"Благодаря технологиям производство и потребление творческих продуктов приобрели трансграничный характер. При этом охрана и защита интеллектуальной собственности по-прежнему имеют территориальный характер. Сегодня взаимодействие национального интеллектуального права и глобального рынка творческого продукта, будь то в рамках патентной кооперации или трансграничных электронных сделок с объектами авторского права, - важнейший вопрос деловой повестки", - цитирует Кричевского пресс-служба.

Интеллектуальная собственность стала бизнес-активом

По словам председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, интеллектуальная собственность в современных экономических отношениях стала важнейшим бизнес-активом.

"К сожалению, на практике интеллектуальная собственность до сих пор не воспринимается многими как возможный источник существенного дохода. Между тем значительная часть любого бизнеса построена на использовании результатов интеллектуальной деятельности, хотя мы об этом часто и не задумываемся. Дизайн офиса, бренд, технология производства, а также цифровые технологии - искусственный интеллект, платформенные решения и многое другое - являются продуктом творческой деятельности", - говорит Дроздов, которого цитирует пресс-служба IPChain.

Президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова отмечает, что цифровые инновации продолжают завоевывать мир.

"Патентное право эффективно отвечает на этот вызов. Сегодня ЕАПВ успешно рассматривает заявки на самые сложные и самые современные технологии, открывающие дверь в цифровое будущее Евразии", - цитирует ее пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров подчеркивает, что "медийная отрасль была одной из первых, естественно и органично вступивших в цифровую эпоху".

"И сегодня для нас цифровая трансформация - ключевой процесс в долгосрочной стратегии развития холдинга. Уверен, что уже накопленная в "Газпром-медиа" экспертиза в области применения новых цифровых технологий в сфере производства, продвижения, дистрибуции и монетизации контента будет интересна участникам IPQuorum. А для нас форум важен прежде всего как площадка обсуждения и генерации тех идей, которые совсем скоро станут нашим "завтра". И мы хотим быть в числе его создателей и творцов", - говорит Жаров, его цитирует пресс-служба IPChain.

О форуме

Помимо IPChain, организаторами форума выступят Министерство культуры РФ и фонд "Сколково".

Соорганизаторы и партнеры форума - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Информационными партнерами IPQuorum выступят ТАСС, Forbes, Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО).

Участниками форума станут представители Нидерландов, Бразилии, Республики Корея, Индии, Франции, Германии, Испании, Израиля, ОАЭ, Казахстана, Армении, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Киргизии, Сингапура, Польши, Японии, ЮАР, России и других стран. Как сообщает пресс-служба IPChain, форум соберет 1,5 тыс. участников из 30 стран мира, его спикерами станут российские и зарубежные эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики, национальных креативных индустрий.

Всего в зарубежных и российских мероприятиях под международным коммуникационным брендом IPQuorum за последние три года приняли участие свыше 23 тысяч человек. 843 эксперта из 35 стран выступили на полях более 250 сессий, митапов, круглых столов.