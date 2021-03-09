Первый в СКФО завод алюминиевых сплавов откроется до конца года в Ингушетии

МАГАС, 9 марта. /ТАСС/. Первый в Ингушетии и в СКФО завод алюминиевых сплавов "РИАЛ" откроется до конца текущего года, предприятие будет поставлять свою продукцию на внутренний рынок и за рубеж. Об этом ТАСС рассказал замгендиректора по развитию предприятия Жамлаил Бузуртанов.

"Планируем до конца 2021 года ввести в эксплуатацию завод по производству алюминиевых сплавов "РИАЛ", строительство которого было начато в конце 2019 года. На данный момент объект готов более чем на 50%, куплено и доставлено на объект иностранное высокотехнологичное оборудование на сумму 262,56 млн рублей. С завода-производителя оборудования приглашены иностранные специалисты для монтажа и пуско-наладки производственной линии", - сказал Бузуртанов.

По его словам, запуск предприятия позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья.

"У нашего предприятия уже заключены договора с заводом алюминиевых профилей ООО "РИАК", с которым мы тесно связаны, на поставку ему сырья - алюминиевых слитков. При полном запуске и выходе на производственную мощность 70% продукции будет передаваться в "РИАК". Также заключены договора поставки сырья (лома) и контракты по сбыту продукции в такие страны как Турция, Азербайджан и Узбекистан", - добавил собеседник ТАСС.

Первую очередь производственных мощностей завода "РИАК" ввели в эксплуатацию в 2012 году. Вторая очередь была запущена в апреле 2018 года при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Основная часть продукции компании поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО.