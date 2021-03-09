Совет директоров "Русснефти" предложил 14 кандидатур для избрания на 10 мест

ТАСС, 9 марта. Совет директоров "Русснефти" на заседании 9 марта утвердил список из 14 кандидатов для избрания в совет на 10 мест на годовом общем собрании акционеров. Об этом говорится в материалах компании.

Семеро кандидатов, как выяснил ТАСС, были выдвинуты от группы "Сафмар", которая является основным акционером компании. Это совладелец компании Михаил Гуцериев, вице-президент компании Дмитрий Романов, генеральный директор НК "Нефтиса" Андрей Зарубин, его заместитель по экономике и финансам Роман Тян, директор GCM Global Energy PLC Антон Жученко, а также Вячеслав Марченко и Артем Астанин (в сообщении компании не указано, какие должности занимают кандидаты в настоящий момент).

Еще трое кандидатов выдвинуты от Glencore, второго по величине акционера компании. Это глава департамента Glencore International AG Энн Виктория Нэш, глава представительства Glencore International AG в Москве Яна Тихонова и Сергей Чернышев, должность которого не указана.

Также в совет выдвинуто четыре кандидатуры независимых директоров, все они входят в действующий состав. Это бывший председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, член консультативного совета по иностранным инвестициям при совете министров Белоруссии Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также профессор политической экономии Университета Уорик, бывший член совета директоров "Роснано Капитал" Роберт Скидельски.

О компании

"Русснефть" ведет добычу в регионах Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири, а также в Азербайджане. Штат компании насчитывает около 10 тыс. человек.

Около 25% в капитале "Русснефти" контролирует семья Гуцериевых через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%).

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ), чья доля соответственно уменьшилась до 19,23%. "Траст" получил эти акции "Русснефти" после санации Бинбанка, в котором у Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежат 23,46%. Прочие акционеры владеют 24,13% акций компании.