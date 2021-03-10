Путин и Эрдоган примут участие в церемонии по случаю начала постройки блока АЭС "Аккую"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по видео-конференц-связи примет в среду участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Турция заявляла о планах развития атомной энергетики еще в начале 1970-х годов, а в 1974-1976 годах советские специалисты исследовали площадку под строительство АЭС близ города Аккую на побережье Средиземного моря. Однако замыслы турецкого руководства по возведению первой в республике атомной электростанции неоднократно переносились по различным причинам.

Турецкие СМИ называют начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" историческим событием. Как уточнила газета Sabah, ожидается, что Турция с вложением $20 млрд в проект АЭС на одном лишь этапе строительства сможет заработать не менее $6 млрд. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, Анкара рассчитывает ввести в эксплуатацию первый реактор строящейся станции в 2023 году, когда республика будет отмечает свое столетие. "После этого каждый последующий энергоблок будет вводиться в эксплуатацию каждый год", - подчеркнул он. Таким образом, на полную мощность АЭС "Аккую" может начать функционировать уже в 2026 году.

Посещая Анкару в 2018 году, Путин отмечал, что постарается принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию первого энергоблока "Аккую" в 2023 году, причем вместе с Эрдоганом.

Особое значение атомной электростанции в стране также придают из-за появления новых рабочих мест. "Когда мы приступим к строительству четвертого энергоблока, то есть процесс достигнет своего пика, в реализации проекта будет задействовано более 16 тыс. человек, - отметил Донмез. - А к моменту полноценного запуска АЭС "Аккую" на ней будет трудиться не менее 4 тыс. человек".

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую нуклеар" (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт-ч в год.