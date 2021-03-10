Эксперт: Европа должна достроить "Северный поток - 2", чтобы остаться надежным партнером

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. США должны прекратить санкции против участников проекта "Северный поток - 2", а европейским странам следует достроить газопровод, если они хотят оставаться надежными партнерами. Такое мнение высказал глава Европейского кластера климатической, энергетической и ресурсной безопасности, бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ Фридберт Пфлюгер.

"Северный проток - 2" почти достроен, больше чем на 90%. Оставлять его [недостроенным] в Балтийском море - не лучшая идея, - сказал эксперт, выступая во вторник на видеоконференции Германского фонда Маршалла США. - Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, это бизнес-проект. Участвуют крупные европейские компании, которые совместно инвестируют".

"Если мы, Германия и европейцы, хотим быть надежными партнерами, то нет малейших причин останавливать проект. Здесь нет бюджетных средств, это частный проект, который должен быть достроен, - отметил Пфлюгер. - В противном случае это будет стоить государству миллиардов евро".

Глава центра не согласен с оценками властей США о том, что проект якобы угрожает европейской энергетической безопасности. По его словам, в Европе сейчас достаточно хранилищ энергоресурсов, поэтому нет причин говорить о зависимости от России. "Если "Газпром" когда-либо захочет нас шантажировать, у нас есть альтернативы", - добавил Пфлюгер. "Прекратите санкции. Мы [США и ФРГ] партнеры и союзники, надо прекратить этот бизнес санкций в стиле [бывшего президента США Дональда] Трампа", - сказал он.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности". Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.