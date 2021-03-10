Торги на бирже Нью-Йорка завершились уверенным ростом

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились во вторник ростом ключевых индексов.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 30,3 пункта (0,1%) и установился на отметке 31 832,74 пункта. Индекс S&P 500 набрал 54,09 пункта (1,42%) и оказался на отметке 3 875,44 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 464,66 пункта (3,68 %), до 13 073,82 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,9 (1,39%), до $63,78. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на $37,05 - до $1 715,05 за тройскую унцию.

Динамика ключевых индексов на американских биржах с конца февраля остается хаотичной. Благоприятные данные по снижению безработицы и прибылям компаний, а также ожидание скорого принятия новых мер по поддержке экономики способствуют росту. Однако совокупность тех же благоприятных факторов порождает опасения, что экономика восстанавливается слишком быстро и может "перегреться". Эти страхи побуждают инвесторов вкладываться в более надежные государственные финансовые инструменты - ценные бумаги Казначейства США.

Серьезное укрепление индекса Nasdaq во вторник спровоцировано ростом стоимости акций технологических компаний. Так, акции Tesla в течение дня выросли на 19,6% - до $673,58. Стоимость акций Apple подялась на 4,06% - до $121,08, Facebook - на 4,09%, до $265,74. При этом инвесторы не исключают, что данный феномен может носить временный характер.

"Многие из этих акций в течение короткого времени оказались недооценены. Поэтому неудивительно, что сейчас случился ощутимый скачок в стоимости, - приводит телекомпания СNBC слова инвестиционного аналитика компании Miller Tabak Мэтта Мэйли. - Вопрос лишь в том, идет ли речь об уверенном росте или о временном повышении, которое долго не продлится". Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что технологические компании в настоящий момент наиболее подвержены волатильности. По оценкам ее специалистов, причиной этого стали спекуляции наряду с ожиданиями дальнейшего роста этого сектора в условиях продолжения карантина.