Песков заявил, что пандемия лишила Россию года развития

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса лишила Россию, как и другие страны, возможности интенсивно развиваться на протяжении года, этот спад предстоит наверстать в будущем. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать", - сказал он.

Песков добавил, что коронавирус его лично лишил трех недель, в течение которых он боролся с ковидом. "Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было", - сказал на этот счет пресс-секретарь президента, отметив, что из-за пандемии он во многом лишился привычного "живого" формата работы, "которая перешла в понятное всем русло". "Пандемия лишила меня в личном плане возможности покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, что ему дала пандемия, Песков отметил, что из-за перенесенной болезни ему удалось приобрести иммунитет к коронавирусу. "Никто не знает пока, к сожалению, сколько этот иммунитет будет действовать, будем изучать это опытным путем", - заметил он. "Пандемия мне дала, наверное, чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо", - заключил пресс-секретарь главы государства.