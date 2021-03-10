"Известия": птицефабрикам рекомендовали сделать упор на более дешевую продукцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Росптицесоюз предложил птицефабрикам сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции, например тушки бройлера и столового яйца С2. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора организации Галину Бобылеву. Данную рекомендацию Росптицесоюз дал производителям в начале марта.

"Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью", - рассказала Галина Бобылева изданию.

Таким образом, птицефабрики могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Сюда относятся товары, которые требуют максимальных затрат на изготовление, - это в том числе грудинка и бедрышки.

В организации также отметили, что данный подход позволит учесть интересы двух сторон - производителей и покупателей. Фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене.

В Минсельхозе сообщили изданию, что уже разработали новые механизмы поддержки предприятий отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость компаний и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Среди них увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет предприятиям и другие.