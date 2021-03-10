Власти Китая наметили задачи развития Хайнаня на ближайшие годы

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (парламент) на проходящих в Пекине сессиях высшего совещательного и законодательного органов страны наметили задачи социально-экономического развития Хайнаньского порта свободной торговли на 14-ю пятилетку (2021-2025) и до 2035 года. Как отмечается в рабочем докладе китайского правительства, главная цель - активно проводить реформы по усилению открытости и содействовать инновациям на территории самой южной провинции КНР.

"Необходимо содействовать честной конкуренции между национальными и иностранными предприятиями, в соответствии с юридическими нормами защищать законные права и интересы зарубежных предприятий", - уточняется в документе, который зачитал премьер Госсовета Ли Кэцян.

По словам главы китайского правительства, программа по созданию на Хайнане особой экономической зоны относится к важнейшим проектам, которым высшее руководство страны намерено уделять наиболее пристальное внимание.

Ключевые направления в развитии

Как отмечают обозреватели газеты "Хайнань жибао", провинция стала первой среди китайских регионов по успешному внедрению целого ряда новаторских идей высшего руководства КНР, цель которых - усилить открытость страны, выявить новые стимулы роста в эпоху глобализации. Например, недавно остров объявил об отмене пошлин на широкий перечень продукции производственного назначения. Кроме того, власти Хайнаня стали проводить активную политику по привлечению квалифицированных иностранных кадров в стратегически важные отрасли, предприняв беспрецедентные шаги по увеличению притока зарубежного капитала.

Важную роль в создании на территории провинции нового международного торгово-экономического центра сыграла Генеральная программа развития Хайнаньского порта свободной торговли, опубликованная 1 июня 2020 года. Как полагают китайские эксперты, она позволила высвободить незадействованный потенциал и укрепить механизмы для долгосрочного и стабильного роста.

Согласно официальным данным, благодаря этим изменениям в минувшем году количество субъектов рынка на Хайнане увеличилось на 30,86%, превысив 310 тыс. коммерческих организаций. За тот же промежуток времени на острове было запущено несколько сот инвестиционных проектов, привлечены десятки тысяч первоклассных специалистов из разных районов Китая и других стран.

По данным местной администрации, провинция добилась крупных успехов и при реализации программы по устранению рисков, которые препятствуют стабильному экономическому развитию.

Космос и глубоководные исследования

За последние годы Хайнань сделал большой рывок в развитии аэрокосмических технологий. Так, в конце июля прошлого года с космодрома в Вэньчане (северо-восток острова) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" к Марсу был запущен исследовательский зонд "Тяньвэнь-1", а спустя четыре месяца на естественный спутник нашей планеты был отправлен летающий аппарат "Чанъэ-5", который через несколько недель доставил на Землю образцы лунного грунта.

Местные ученые добились крупных достижений и в области глубоководных исследований. В ноябре пилотируемый батискаф Fendouzhe ("Борец") поставил новый рекорд КНР при погружении на дно Марианской впадины, опустившись на глубину более 10,9 км. После успешного завершения миссии он вернулся в порт города Санья на южном побережье Хайнаня.

Среди прочих направлений научно-исследовательской деятельности, по которым в последние годы провинция демонстрирует заметные успехи, - выведение сортовых семян и продвижение проектов в области селекции растений. Параллельно власти ведут активную работу по созданию на острове инновационных кластеров, поощряя открытие филиалов ведущих зарубежных иностранных вузов и общеобразовательных заведений.

Кроме того, Хайнань стимулирует деятельность инновационных компаний, как крупных корпораций, так и небольших фирм. Согласно статистике, на острове насчитывается уже более 3 тыс. таких коммерческих организаций, инвестиции которых в разработку новой продукции ежегодно увеличиваются в среднем на 34% в год.

Рай для инвесторов

В соответствии решением центрального правительства, Хайнань проводит активную политику по привлечению инвестиций из других регионов Китая, а также из-за границы. Постепенно снимаются ограничения в отраслях, где для иностранного капитала существовали серьезные препятствия. Так с февраля текущего года было издано особое постановление Госсовета КНР, в соответствии с которым перечень сфер деятельности, недоступных для зарубежного бизнеса, в самой южной провинции Китая сократился с 33 до 27.

Остров проводит целенаправленную политику по устранению торговых барьеров, упрощению процедур регистрации предприятий и налогообложения. В итоге в последние годы на Хайнане стало гораздо проще зарегистрировать компанию, осуществить сертификацию продукции и получить кредит. Власти существенно снизили налоговую нагрузку, предприняв целый ряд мер для улучшения деловой атмосферы, оживления рынков и интернационализации правовой базы провинции.

Местная администрация уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся защиты прав интеллектуальной собственности. Благодаря мерам, предпринятым за последние годы, Хайнань стал одним из наиболее передовых регионов КНР в данном направлении. 31 декабря 2020 года на острове был создан специальный суд, занимающийся рассмотрением соответствующих вопросов. Аналогичные инстанции на территории Китая существуют только в Пекине, Шанхае и городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

Стимулирование потребления

Одна из главных задач в развитии Хайнаньского порта свободной торговли - формирование на острове развитой зоны международного потребления. С 2019 года провинция периодически проводит акции, цель которых - стимулировать рост туризма, розничной торговли и гостиничного бизнеса.

В 2011 году китайское правительство приступило к реализации экспериментальной программы по развитию на Хайнане сети duty free. За 10 лет количество этих торговых объектов возросло до девяти: четыре находятся в курортном городе Санья на южном побережье, столько же в Хайкоу (административный центр провинции) и один в небольшом населенном пункте Боао (восточная часть острова), где ежегодно проводится Азиатский экономический форум.

Согласно официальным данным, к концу 2020 года ежегодные продажи магазинов беспошлинной торговли Хайнаня превышали 120 млн юаней (примерно $18,4 млн по текущему курсу), за 12 месяцев увеличившись более чем в три раза.

Хайнаньский порт свободной торговли

Согласно официальным данным, в период выполнения 13-го плана социально-экономического развития (2016-2020 годы) ежегодные темпы роста валового регионального продукта провинции в среднем составляли более 10%. Хайнань вошел в число ключевых китайских административно-территориальных единиц с высоким уровнем дохода на душу населения. Особенно важную роль в повышении благосостояния местных жителей сыграли туризм, современная сфера услуг и отрасли производства с применением передовых технологий.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.