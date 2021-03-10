В СФ разработали законопроект о введении верхнего и нижнего пределов стоимости техосмотра

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении в России базового размера платы за проведение техосмотра автомобиля, а также верхнего и нижнего пределов его стоимости. Текст законопроекта, который в среду будет направлен для получения отзыва в Росаккредитацию, есть в распоряжении ТАСС.

"В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере технического осмотра утверждение методик расчета базового размера платы и ценовых минимального и максимального пределов размера платы за проведение техосмотра, а также установление правил применения ценовых пределов минимального и максимального размера платы за проведение технического осмотра. Согласно действующему законодательству, предельный размер платы за проведение техосмотра должен обеспечивать "возмещение экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов на проведение технического осмотра и получение прибыли, необходимой для развития и финансирования расходов на проведение технического осмотра".

Также законопроектом Кутепова предлагается передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра, по ведению реестра операторов техосмотра от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации. Кроме этого, Росаккредитации, согласно законопроекту, передаются полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов технического осмотра. "Это позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения технического осмотра, усилит государственный контроль основных процессов, связанных с проведением технического осмотра и эксплуатацией транспортных средств, позволит также снизить уровень аварийности с участием технически неисправных транспортных средств, особенно легковых автомобилей и мотоциклов", - считает автор.