Бизнес просит расширить перечень отраслей для получения кредитов под 3%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Представители российских деловых объединений, банки и предприниматели поддерживают появление новой программы льготного кредитования по ставке 3%, однако считают, что перечень компаний и отраслей, которые смогут воспользоваться господдержкой, должен быть максимально расширен - при нынешних условиях объем заявок на новую программу может составить менее половины от объема одобренных по программе ФОТ 2.0.

Банки 9 марта начали принимать первые заявки на кредиты под 3%. По условиям новой программы, взять такие кредиты смогут юридические лица и ИП, в частности, получившие ранее кредиты под 2% годовых по другой антикризисной программе и работающие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес. На новую льготную кредитную программу будет выделено около 7,7 млрд рублей. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

Бизнес готов к новым кредитам

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что бизнес будет готов брать кредиты под 3%, поскольку "ситуация в экономике хотя и стала чуть лучше, но в целом далека от выхода на стабилизационный рост". Эксперт отмечает, что это небольшие деньги, которые привязаны к минимальному размеру оплаты труда и численности. Процентную ставку и условия списания он называет "привлекательными", но напоминает про обязательное требование сохранения численности персонала.

"Во всем мире при наступлении кризиса бизнес, чтобы выжить, вынужден проводить сокращения работников, это необходимое условие выживания. Конечно, такая поддержка [в виде новых кредитов] выглядит хорошо с точки зрения помощи людям, но с точки зрения сохранения бизнеса - приводит к консервации неэффективных компаний и неэффективных моделей существования бизнеса", - предупреждает Сигал.

Первый вице-президент "Опоры России" затруднился спрогнозировать популярность новой программы льготного кредитования. Он считает, что по программе ФОТ 3.0 "будет примерно такое же количество участников [как и в ФОТ 2.0] или меньше, потому что часть компаний прекратила свою деятельность", а успешность возврата новых кредитов будет зависеть не от условий программы, а от экономической ситуации.

Учредитель АО "Агропромышленный комплекс "Восход" Сергей Бацев считает, что программа ФОТ 3.0 должна оказаться востребованной. По его словам, "для государства это хорошая возможность усилить доверие к кредитным инструментам и национальным программам, а для бизнеса - возможность поддержать предприятия в кризис".

Положительное влияние специальной кредитной программы на экономику страны в целом и на строительную отрасль в частности отмечает руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева. "Строительный комплекс России составляет почти 6% ВВП. Отрасль обладает мощным мультипликативным эффектом и существенным влиянием на экономическое благополучие страны и социальное самочувствие граждан. Хочу отметить, что одно рабочее место в строительной отрасли равно пять-шесть рабочих мест в смежных отраслях экономики. Поэтому специальные кредитные программы должны положительным образом повлиять не только на строительную отрасль, но и на экономику страны в целом", - считает она.

Сеть кофеен Flip Анны Цфасман проходит по условиям новой программы, предпринимательница планирует получить новый кредит. "Безусловно, льготное кредитование под 3% любому бизнесу выгодно, - считает Цфасман. - У нас таких кредитов не было до пандемии, и, более того, чаще всего малому бизнесу кредиты не дают, поэтому, конечно, предложение прекрасное, мы планируем им воспользоваться. Мы принимали участие во всех программах, в том числе в ФОТ 2.0. Мы проходим по условиям".

Льготное финансирование

Банки не прогнозируют повышенных рисков по новой программе. Опрошенные ТАСС кредитные организации считают, что новое льготное финансирование положительно скажется на устойчивости бизнеса.

"Мы предполагаем, что эта программа позволит клиентам, бизнес которых не полностью восстановился на текущий момент, выйти к IV кварталу 2021 года на докризисный объем оборотов, который позволит обслуживать и погашать кредит по истечении периода отсрочки", - сообщили в пресс-службе Сбербанка, добавив, что банк рассчитывает предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей.

По прогнозам директора департамента кредитных продуктов и технологий для МСБ банка "Открытие" Елены Куроптевой, объем заявок по новой программе составит менее половины от объема выданных по программе ФОТ 2.0 кредитов. Куроптева связывает это с условиями получения новых льготных кредитов (компания должна ранее получить кредит по программе ФОТ 2.0 и при этом войти в список наиболее пострадавших отраслей). В рамках новой программы банк не прогнозирует повышенных рисков.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что поддерживают инициативу по внедрению программы ФОТ 3.0. "На наш взгляд, она является логичным продолжением запущенных ранее мер по поддержке занятости в условиях, когда многие предприниматели еще нуждаются в дополнительной помощи. В настоящее время банк формирует пул потенциальных заемщиков в рамках новой программы", - добавили в ВТБ.

Перечень отраслей

По словам первого вице-президента "Опоры России", перечень компаний, которые смогут воспользоваться поддержкой, должен быть максимально расширен. "Мы в "Опоре России" всегда считали, что ограничения возможности участия в подобных программах по отраслям - искусственная мера. Скажем, включили совершенно справедливо торговлю и туристическую отрасль - они пострадали, а почему не включили производственные предприятия, у которых из-за пандемии прекратились заказы", - сказал Сигал, добавив, что "стоит понимать, что ни одна отрасль реально не восстановилась".

Так же, как и перечисленные в вышедшем постановлении ресторанная, культурная, туристическая отрасли, сферы развлечений и досуга, не восстановились и салоны индустрии красоты, отмечает вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова. "Как я уже неоднократно говорила, мы все очень взаимосвязаны. Поэтому то падение спроса, которое испытывают сейчас названные не восстановившимися отрасли, абсолютно также симметрично и для индустрии красоты. Мы тоже относимся к пострадавшим отраслям экономики, в которых не восстановился или не вернулся спрос, а еще мы - человекоемкая отрасль, для которой человеческий фактор и сохранение численности персонала являются очень важными и ключевыми моментами в работе. Мы считаем, что бьюти-индустрия должна быть в этом списке", - добавила Литвинова.

Условие о необходимости быть участником ФОТ 2.0, чтобы получить новый кредит, называет "существенным ограничением" для российского бизнеса учредитель АПК "Восход" Сергей Бацев. "Насколько мне известно, не все заинтересованные в льготном кредитовании фирмы из числа наиболее пострадавших отраслей смогли поучаствовать в программе ФОТ 2.0 по причине недостаточной информированности и сжатых сроков подачи документов в первой волне, в связи с чем они не смогут воспользоваться преимуществами текущей инициативы", - отметил он.

Из плюсов член политсовета Ростовского регионального отделения Партии роста, учредитель ООО "Экспорт-Трейд", учредитель ООО "Центр профессионального образования "Развитие" Аркадий Мурзаев называет возможность "обратиться за займом даже в тот банк, в котором у предприятия нет расчетного счета", а также возможность получить деньги без имущественного залога. "[Но] огорчает, что гостями на этом празднике жизни смогут стать только представители нескольких отраслей. Причем требование соответствия основного кода ОКВЭД утвержденному перечню уже отсутствует - достаточно дополнительного. А вот почему нельзя было так сделать раньше, когда тысячи предприятий "пролетели" мимо всех форм поддержки из-за этого кода", - заключает Мурзаев.