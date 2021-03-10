Эксперты: фитнес-отрасль в РФ восстанавливается, но докризисных показателей не достигла

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская фитнес-отрасль в феврале продемонстрировала "обнадеживающую динамику" по продажам клубных карт, дополнительных услуг и посещаемости фитнес-клубов, однако докризисных показателей пока достичь не удалось. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества, в которое входят 1,7 тыс. фитнес-клубов и другие спортивно-оздоровительные организации.

"По сравнению с докризисным февралем 2019 года продажи клубных карт в среднем по России в феврале 2021 года упали на 11,9%. Продажи дополнительных услуг в среднем по России за тот же период упали на 7,2%. Однако коррелировать цифры февраля 2021 года с февралем 2020 года некорректно: февраль прошлого года был первым месяцем, когда пандемия нанесла удар по фитнес-отрасли - во второй половине февраля продажи просели до 70-90% в разных регионах", - сказали в пресс-службе.

Положительная динамика, по данным сообщества, отмечается в сравнительном анализе января 2021 года к февралю 2021 года: продажи клубных карт в феврале года выросли на 1,8%, продажи дополнительных услуг - на 6,7%. Показатели посещаемости также постепенно стабилизируются: если в январе 2021 года падение составляло 20,1%, то в феврале 2021 года падение посещаемости сократилось до 13,9%.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, россияне идут в фитнес-клубы в основном для укрепления иммунной системы, для оздоровления организма в целом. "До пандемии многие приходили в фитнес-клубы для того, чтобы улучшить форму тела. Пандемия заставила нас и наших клиентов обратить особое внимание на оздоравливающий аспект фитнеса, хотя по-прежнему хорошая физическая форма в тренде", - сказала Силина, слова которой привела пресс-служба. Она добавила, что повышению продаж способствовали февральские праздники - День святого Валентина, День защитника Отечества, когда клубные карты покупали в подарок близким.

По ее словам, о полном восстановлении отрасли говорить в этом году не приходится, Национальное фитнес-сообщество прогнозирует восстановление фитнес-индустрии не ранее 2023 года.

Арендные ставки

Серьезные опасения у представителей отрасли вызывают взаимоотношения с арендодателями.

Как рассказала Силина, из 6 млн кв. м площадей у фитнес-отрасли более 85% находится в коммерческой аренде и лишь 11% - в собственности. В период локдауна весной 2020 года около 50% арендодателей пошли на льготные условия.

"Однако после перезапуска фитнес-отрасли договариваться с ними о снижении арендных ставок фитнес-клубам стало намного сложнее, хотя финансовые проблемы с открытием фитнес-клубов никуда не делись. Владельцы крупных фитнес-сетей сумели договориться о снижении арендных ставок на 10-30%, причем это удалось сделать только для небольшой части их клубов", - отметила она.

Силина считает, что работать по докризисным арендным ставкам фитнес-отрасли в текущем финансовом положении "не представляется возможным, поэтому по-прежнему жизненно важно снижение арендных ставок". А это возможно только при государственной поддержке арендодателей, которые также пострадали во время пандемии, заключила она.