Косметика и моющие средства стали наиболее востребованными товарами экспортеров Москвы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Средства для волос, косметика и бытовая химия - наиболее популярные за рубежом товары широкого потребления среди произведенных в Москве в 2020 году. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

"Лидерами среди импортеров в сегменте косметики стали Казахстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Китай - совокупно они приобрели продукции на $637 млн. В основном эти страны закупали моющие и чистящие средства, средства для волос, макияжа и ухода за кожей", - рассказал порталу руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Объем экспорта товаров широкого потребления из Москвы в 2020 году составил $967 млн. Объем экспорта средств для волос составил $139 млн, средств для макияжа и ухода за кожей - $104 млн, моющих и чистящих средств - $89 млн.

Значительный рост импорта московских товаров повседневного спроса показала Ангола (на 295%), Корея (на 176%), Словакия (на 122%), Австралия (на 106%). Также высокая позитивная динамика импорта из Москвы у некоторых стран Европы - Дании, Норвегии, Польши, Румынии и Болгарии. По данным аналитиков центра "Моспром", наиболее перспективными рынками для расширения поставок средств для волос являются ближнее зарубежье и Европа.

Продажи некоторых категорий товаров в прошлом году выросли в несколько раз. К примеру, музыкальных инструментов - в четыре раза, картин и рисунков - в три раза, курительных трубок и мундштуков - в три раза, диванов-кроватей и кресел-кроватей - в 2,6 раза. Также увеличился экспорт туалетной бумаги, бумажных платочков, влажных салфеток и кускового мыла.

Московский экспортный центр оказывает поддержку производителям этого сегмента. Так, компания, которая экспортирует бытовую химию в Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, смогла получить грант от города в размере 1,7 млн рублей. Фирма сможет потратить его на дальнейшее развитие экспорта. А компания, которая занимается производством и дистрибуцией декоративной косметики, возместила затраты на транспортировку и сертификацию систем менеджмента на общую сумму в размере более одного миллиона рублей.