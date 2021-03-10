В Краснодаре пройдет крупнейший в России молодежный технофорум

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Крупнейший в России молодежный форум - выставка изобретений и инновационных разработок "От винта!" - состоится 25-27 марта в Краснодаре, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"Технофорум "От винта!" станет крупнейшей в истории РФ выставочной и коммуникационной площадкой в области научно-технического творчества молодежи: будет представлено более 500 уникальных изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений, стартапов в авиации и космонавтике, судостроении, робототехнике, сельском хозяйстве, социальном предпринимательстве, искусстве и многих других направлениях, спроектированных молодыми специалистами до 35 лет", - отмечается в сообщении.

Участники форума обсудят меры поддержки научных и технологических разработок молодых специалистов для российской промышленности, обеспечение социальных лифтов для талантливых изобретателей, инженеров, инструменты реализации стратегии научно-технологического развития, возможности для расширения межотраслевого сотрудничества и промышленную профориентацию.

Фестиваль "От винта!" станет ключевым молодежным мероприятием в научно-технической сфере объявленного президентом РФ в 2021 году Года науки и технологий.

"Технофорум нацелен не просто на дискуссию, а на выработку конкретных решений, направленных на создание экосистемы в научно-технической сфере, которая позволит организовать непрерывный цикл: популяризировать научно-техническое творчество, выявляя увлеченную молодежь, создавать ей реальные возможности для развития и стимулировать тем самым системный приток молодежи в промышленный сектор экономики", - приводятся в сообщении слова руководителя фестиваля Виктории Соболевой.

В форуме планируют принять участие руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, главы научных институтов и институтов развития, руководители деловых объединений, госкорпораций, авторы крупных стартапов, лидеры молодежных технологических инициатив, технологические предприниматели. Подтверждено участие 84 регионов. В рамках стратегической сессии будет выработана дорожная карта для создания экосистемы в научно-технической сфере.