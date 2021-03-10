Продажи продуктов питания в Москве на Wildberries выросли в феврале на 42%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Продажи продуктов питания в Москве на онлайн-площадке Wildberries в феврале 2021 года выросли по сравнению с январским показателем на 42%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В феврале онлайн-продажи продуктов питания выросли на 42% к январю 2021 года в Московском регионе на Wildberries, к февралю 2020 года рост составил 305%", - отметили в компании.

Согласно ее данным, одним из главных факторов могла стать неблагоприятная погода. "Низкие температуры сменялись снегопадами из-за потепления, поэтому в прошлом месяце многие жители столичного региона стремились чаще пользоваться сервисами интернет-магазинов и служб доставок", - пояснили в компании.

В частности, в Wildberries отметили рост продаж готовых вторых блюд более чем в два раза в штуках. Кроме того, в 5,2 раза в штуках выросли продажи так называемых "сухпайков" - наборов готовой еды на несколько дней, включающей консервы, печенье, напитки и многое другое. Спрос на мясные консервы увеличился на 87%, мясорастительные - на 78%. Продажи готовых десертов и гренок выросли на 2,57 раза в штуках, кексов - более чем в два раза, пряников - в 3,17 раза.

Аналитики Wildberries также отметили увеличение продаж безалкогольных вин - в два раза в феврале к январю 2021 года. Рост продаж книг за этот период составил 20%.