Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в стране и доложить о результатах до 20 апреля 2021 года. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в перечне поручений.

При анализе ситуации глава государства потребовал учесть сведения обо всех работниках, в том числе о замещаемых ими должностях, условиях замещения, стаже, уровне квалификации, наличии ученой степени, а также иных условиях, учитываемых при установлении заработной платы. Работа будет проводиться с учетом информации о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников организаций. Представить доклад по этому вопросу необходимо также до 20 апреля.

Правительству РФ по результатам анализа поручено обеспечить устранение причин, по которым целевые показатели оплаты труда бюджетников не были достигнуты. Президент распорядился принять меры по совершенствованию системы оплаты труда в этой сфере, в том числе дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе, издать методические разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников, организовать информационно-разъяснительную работу с руководством и работниками подобных организаций.

Кабмину также нужно скорректировать ключевые показатели эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения целевых показателей оплаты труда работников, установленных майскими указами 2012 года. Доклад по этим вопросам президент ждет также в срок до 20 апреля.

С учетом ранее данных поручений правительство должно доработать и завершить в месячный срок согласование поправок в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" с учетом позиции Администрации президента РФ. Помимо этого, кабинет министров должен до 10 апреля представить предложения об установлении и дифференциации окладов и ставок заработной платы научных работников государственных и муниципальных организаций в зависимости от занимаемой ими должности и уровня квалификации.