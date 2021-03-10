X5, "Сбер" и Visa запустили сервис оплаты взглядом в магазинах ретейлера

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. X5 Retail Group, "Сбер" и платежная система Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к нему уже подключены 52 супермаркета "Перекресток", следует из сообщения X5 Retail Group.

"Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs (входит в группу "Сбера"). Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах "Перекресток", а в апреле к сервису подключатся несколько магазинов "Пятерочка" в Москве. Visa является стратегическим партнером проекта. Новый сервис доступен клиентам Сбербанка", - указано в сообщении.

Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. При этом решение реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Сейчас технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть - более 6 тыс. устройств в регионах присутствия Х5. Опция будет доступна также на новых кассах, которые будут устанавливаться в течение 2021 года.

В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных (спуфинг).

"После подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия Х5", - говорится в сообщении.

X5 Retail Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". Сеть включает в себя 17,7 тыс. магазинов.