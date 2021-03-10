Представители малого и среднего бизнеса удвоили свои продажи на Wildberries в феврале

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Продажи предпринимателей на Wildberries в феврале 2021 года выросли в два раза по отношению к показателям прошлого года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-ретейлера, которое есть в распоряжении ТАСС.

Малый и средний бизнес и самозанятые, продающие свои товары через Wildberries, увеличили свои продажи на 107% год к году - до 30,6 млрд рублей. В феврале 2021 года общее количество продавцов, реализующих свои товары через онлайн-платформу, превысило отметку в 120 тыс., что в пять раз превышает показатели февраля 2020 года. Около 75-80% от общего числа мерчантов компании - представители МСП.

Наиболее динамичными темпами росли продажи предпринимателей из Мурманской (в девять раз), Вологодской (в семь раз) и Калининградской (в пять раз) областей, а также Бурятии (в 23 раза) и Якутии (в шесть раз). При этом самыми популярными товарами от МСП из Мурманской области стали кухонный инвентарь и аксессуары для дома, от предпринимателей из Вологодской области - одежда для малышей и товары для дома, а из Калининградской области - благовония и парфюм для дома. Самыми востребованными товарами из Бурятии стали бижутерия и аксессуары, из Якутии - игрушечные машинки.

"Мы рады, что среди продавцов компании появляется все больше представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, которые продают через нашу онлайн-площадку одежду и аксессуары, сувениры, товары для дома, бижутерию, изготовленные своими руками. В феврале число самозанятых на Wildberries превысило отметку в 10 тыс., а их продажи выросли до 168,3 млн рублей", - прокомментировал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Как отмечают в компании, продукция от представителей МСП, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых пользуется высокой популярностью у покупателей Wildberries: в феврале 2021 года продажи таких товаров в штуках выросли на 143% год к году. Наиболее востребованной продукцией от представителей малого и среднего бизнеса стала одежда (рост продаж в штуках - 72%), продукты питания (+216%), товары для дома (+135%), посуда и кухонный инвентарь (+166%) и аксессуары (+92%).