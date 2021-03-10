Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в РФ в настоящее время составляет 2,1 млн человек. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В феврале, по данным Минтруда, этот показатель находился на уровне 2,4 млн.

"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр добавил, что пиковый показатель был зарегистрирован в августе-сентябре 2020 года на уровне 3,6 млн официально зарегистрированных безработных.

По данным Росстата, в январе 2021 года 4,3 млн человек числились как безработные (по методологии расчета Международной организации труда).

Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель - вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.